Власти Испании планируют эвакуировать своих граждан из Судана

Эвакуация граждан Испании из Судана на фоне резкого обострения ситуации в республике начнется в воскресенье, 23 апреля. Об этом пишет испанское агентство Efe со ссылкой на компетентные источники.

По данным агентства, другие страны также объявили об эвакуации. В частности, планируют вернуть домой своих граждан власти Франции и Нидерландов.

В субботу, 22 апреля, американские самолеты эвакуировали из Хартума персонал американской дипмиссии.