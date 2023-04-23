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44 минуты назад

Власти Испании планируют эвакуировать своих граждан из Судана

Илья Родин

Эвакуация граждан Испании из Судана на фоне резкого обострения ситуации в республике начнется в воскресенье, 23 апреля. Об этом пишет испанское агентство Efe со ссылкой на компетентные источники.

Власти Испании планируют эвакуировать своих граждан из Судана
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным агентства, другие страны также объявили об эвакуации. В частности, планируют вернуть домой своих граждан власти Франции и Нидерландов.

В субботу, 22 апреля, американские самолеты эвакуировали из Хартума персонал американской дипмиссии.

Уточняется, что военно-транспортные самолеты ВВС Испании третий день находятся в Джибути. Они вывезут порядка 80 человек, как испанцев, так и граждан европейских и латиноамериканских государств.

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