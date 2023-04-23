Власти Испании планируют эвакуировать своих граждан из Судана

Эвакуация граждан Испании из Судана на фоне резкого обострения ситуации в республике начнется в воскресенье, 23 апреля. Об этом пишет испанское агентство Efe со ссылкой на компетентные источники.
По данным агентства, другие страны также объявили об эвакуации. В частности, планируют вернуть домой своих граждан власти Франции и Нидерландов.
В субботу, 22 апреля, американские самолеты эвакуировали из Хартума персонал американской дипмиссии.
Уточняется, что военно-транспортные самолеты ВВС Испании третий день находятся в Джибути. Они вывезут порядка 80 человек, как испанцев, так и граждан европейских и латиноамериканских государств.