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Румынский сенатор выкрикнула «Слава Москве» с трибуны парламента

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Румынский сенатор Диана Шошоакэ на заседании парламента выкрикнула фразу «Слава Москве!» Об этом сообщает издание Ziare.

Совместное заседание парламента в среду, 19 апреля, было омрачено обменом язвительными высказываниями между независимым сенатором Дианой Шошоакэ и лидером депутатов ЕСР Ионуцем Моштяну.

Скандал начался с первых минут, когда независимый сенатор Диана Шошоакэ подошла к микрофону со своим ноутбуком и заявила, что повестки дня заседания на сайте нет. Документы не были переданы и у них нет регистрационного номера.

После этого оппонент Шошоакэ пошутил, что ноутбук ее связан с Москвой, а потому его работа блокируется в парламенте. Сенатор не осталась в долгу и съязвила, заявив, что получила ноутбук в канцелярии парламента, и это значит, что законодательная палата находится на прямой связи с Москвой.

«Это ноутбук с российским VPN и Wi-Fi, да? Слава Москве!» - выкрикнула Шошоакэ.

Ранее Шошоакэ представила законопроект об объединении Румынии и Молдавии. Он также включает аннексию части Украины.

В Киеве пригрозили сенатору санкциями и включением в черные списки. Сама Шошоакэ заявляла, что получает угрозы убийством

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