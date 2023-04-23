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На территорию Киево-Печерской лавры пропускают только по паспортам

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На территорию Киево-Печерской лавры пускают только по паспортам. Новые правила распространяются и на монахов. Об этом сообщает Telegram-канал канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

«Появилась информация, что на территорию монастыря пускают только по паспортам», - сообщают в УПЦ.

Там также опубликовали несколько видео, свидетельствующих о том, что творится в Киево-Печерской лавре

В частности, в храме в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник», который сегодня чтит свой престольный праздник, продолжается молитва. Однако после начала службы пришли полицейские, которым не понравилось, что на молитву собралось много людей. Они приказали закрыть ворота, ведущие на территорию храма. Прихожане, которые не успели войти, остались за забором.

В конце марта киевские власти разорвали с канонической УПЦ арендный договор, однако монахи УПЦ отказались покидать Киево-Печерскую лавру. Стороны обратились в суд

Ранее адвокат УПЦ опубликовал документ киевских властей, который запрещает с понедельника движение автотранспорта и пребывание посетителей на территории Нижней лавры. Это объяснили необходимостью передачи имущества.

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