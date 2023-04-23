Война на Тайване может нарушить более 40 процентов мировой торговли. О таких рисках в случае войны с Китаем предупредил глава тайваньского МИД Джозеф Ву в интервью испанской ABC.

«Экономические последствия будут колоссальными. Посмотрите на географическое положение Тайваня: более 40 процентов товаров, перевозимых в мире, пересекают [Тайваньский] пролив», — сказал он.

По словам министра, на острове производится свыше 60 процентов мировых полупроводников и 90 процентов самых современных из них.

Ву также выразил надежду, что нападение на Тайвань не произойдет, так как «война — не лучший путь развития страны».

Ранее отставной адмирал военно-морских сил США Джеймс Ставридис описал сценарий вторжения Китая на Тайвань.