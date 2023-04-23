Отношениям России и ФРГ предрекли ухудшение

Взаимная высылка дипломатов приведет к еще большему ухудшению отношений между Россией и Германией. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил кандидат политических наук Станислав Бышок.

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Ранее стало известно, что Москва высылает 34 немецких дипломата, работающих в российской столице. В российском МИД объяснили, что эта мера стала зеркальным ответом на враждебные действия Берлина, заключающиеся в высылке российских дипломатов из Германии.

«Одновременно с этим понятно, что уменьшение количества сотрудников в посольстве — это история, которая сама по себе эти отношения еще больше портит. Получается, что здесь одно цепляется за другое и ведет к еще большему ухудшению», — заявил Бышок.

Политолог отметил, что когда речь идет про ухудшение отношений, то имеются в виду не какие-то эмоциональные компоненты отношений, а практические. То есть это означает снижение форматов совместной деятельности, добавил он.

«Если отношения будут нормализовываться, то посольства вновь станут полноправными. Как справедливо заметил один мой коллега: в отличие от нефти, дипломаты — это ресурс возобновимый», — заключил Бышок.

21 апреля Берлин принял решение о массовой высылке российских дипломатов и уже инициировал соответствующую правовую процедуру. Всего из страны выдворили более 20 сотрудников.