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В США отреагировали на высказывания Макрона об Украине

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Возмутительные высказывания главы Франции Эммануэля Макрона должны привести к пересмотру уровня участия Соединенных Штатов в снабжении Киева. Об этом пишут обозреватели Джеймс Карафано и Виктория Коутс в статье для The National Interest.

В США отреагировали на высказывания Макрона об Украине
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Отмечается, что во время официального визита в КНР Макрон поддержал концепцию единого Китая и выступил за мирное решение тайваньского вопроса.

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По мнению экспертов, Вашингтону следует жестко отреагировать на заявления французского президента. В частности, пересмотреть статус США как ключевого донора Украины.

Кроме того, подчеркнули аналитики, Конгресс обязан потребовать от Белого дома полный, структурированный по странам и видам помощи, отчет о вкладе Евросоюза в целом и Франции в особенности в разрешение украинского кризиса.

Обозреватели полагают, что конгрессмены нижней палаты не должны на этом останавливаться. В запросе им нужно указать, что палата представителей будет отвергать любые запросы на помощь Украине до тех пор, пока отчет не будет представлен.

По их оценке, высказывания Макрона о Тайване крайне возмутительны. Их анализ позволяет понять, что Париж желает максимально вовлечь Вашингтон в украинский кризис, но не считает нужным помогать США в случае вооруженного конфликта в Азиатско-Тихоокеанском макрорегионе.

Ранее оппозиционный политик Флориан Филиппо назвал членов Североатлантического альянса «сумасшедшими» и призвал Францию выйти из НАТО как можно быстрее.

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