В Восточной Африке задержали бывшего премьер-министра страны
Власти Бурунди задержали бывшего премьер-министра страны Ален-Гийома Буньони, находившегося в розыске. Об этом сообщает SABC.
Политик заключен под стражу. Его уже посетили члены Национальной независимой комиссии по правам человека.
Они заявили, что экс-премьер чувствует себя хорошо и не подвергается пыткам или жестокому обращению.
Пока неизвестно, какие конкретные обвинения предъявлены премьер-министру. В прошлый понедельник сотрудники полиции и спецслужб обыскали три его дома, но сам экс-премьер скрылся.
«Бывшего премьер-министра заранее предупредили, что петля на нем затянется, и он скрылся до прибытия полиции», — сообщил AFP на условиях анонимности высокопоставленный чиновник.
Буньони - влиятельный высокопоставленный деятель правящей партии CNDD-FDD. Он был назначен премьер-министром в 2020 году. Президент Ндайишимие считает, что в окружении Буньони готовили путч, он уволил его в сентябре прошлого года.