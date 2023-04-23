$81.49-0.1389.35-0.11

В Восточной Африке задержали бывшего премьер-министра страны

1

Власти Бурунди задержали бывшего премьер-министра страны Ален-Гийома Буньони, находившегося в розыске. Об этом сообщает SABC.

В Восточной Африке задержали бывшего премьер-министра страны
© globallookpress.com

Политик заключен под стражу. Его уже посетили члены Национальной независимой комиссии по правам человека.

Они заявили, что экс-премьер чувствует себя хорошо и не подвергается пыткам или жестокому обращению.

Пока неизвестно, какие конкретные обвинения предъявлены премьер-министру. В прошлый понедельник сотрудники полиции и спецслужб обыскали три его дома, но сам экс-премьер скрылся.

«Бывшего премьер-министра заранее предупредили, что петля на нем затянется, и он скрылся до прибытия полиции», — сообщил AFP на условиях анонимности высокопоставленный чиновник.

Буньони - влиятельный высокопоставленный деятель правящей партии CNDD-FDD. Он был назначен премьер-министром в 2020 году. Президент Ндайишимие считает, что в окружении Буньони готовили путч, он уволил его в сентябре прошлого года.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий