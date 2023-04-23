В Восточной Африке задержали бывшего премьер-министра страны

Власти Бурунди задержали бывшего премьер-министра страны Ален-Гийома Буньони, находившегося в розыске. Об этом сообщает SABC.

Политик заключен под стражу. Его уже посетили члены Национальной независимой комиссии по правам человека.

Они заявили, что экс-премьер чувствует себя хорошо и не подвергается пыткам или жестокому обращению.

Пока неизвестно, какие конкретные обвинения предъявлены премьер-министру. В прошлый понедельник сотрудники полиции и спецслужб обыскали три его дома, но сам экс-премьер скрылся.

«Бывшего премьер-министра заранее предупредили, что петля на нем затянется, и он скрылся до прибытия полиции», — сообщил AFP на условиях анонимности высокопоставленный чиновник.