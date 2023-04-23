СМИ: британский шпион убил своего ребенка, вернувшись с задания

Газета Times обвинила разведывательную службу МИ-6 в вербовке и отправке в Афганистан психически больного человека. После возвращения с задания он убил своего ребенка.

В качестве источника издание использовало утекший документ разведки. В нем говорится, что МИ-6 направила своего засекреченного агента в деревню на границе Афганистана и Пакистана, которая была лагерем боевиков- исламистов.

В лагере мужчину заставили мыть и хоронить изуродованные тела. Он видел, как обезглавили целую семью, обвиненную в шпионаже на США. При этом сотрудника МИ-6 заставили держать в руках отрубленную голову ребенка.

Тяжелые психические испытания не прошли даром. Агент получил посттравматическое расстройство, стресс привел к проблемам с неуправляемым гневом. Мужчина начал избивать жену, ей пришлось жить в специальном доме для жертв семейного насилия. Кончилось тем, что агент Ми-6 до смерти забил своего ребенка, на теле которого обнаружили множественные травмы.

После убийства ребенка британского шпиона арестовали и поместили в психиатрическую больницу со строгим режимом.

При этом в персональном досье МИ-6 с момента вербовки говорилось, что данный агент эмоционально лабилен, подвержен психологическим травмам и имеет неустойчивую психику. В детстве его подвергли сексуальному насилию, он имел проблемы с законом и страдал от нервных срывов.

Times обвинила МИ-6 в смерти ребенка. Трагедию можно было предотвратить, однако руководство разведки не заботили жизни агента и членов его семьи.