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Во Франции автомобилист протаранил толпу на фестивале

На севере Франции пожилой водитель легкового автомобиля потерял управление и врезался в людей, принимавших участие в фестивале воздушных змеев. Травмы различной тяжести получили не менее 11 человек, пишет РИА «Новости».

Во Франции автомобилист протаранил толпу на фестивале
© РИА Новости

По данным агентства, инцидент произошел в коммуне Берк (департамент Па-де-Кале).

В прокуратуре пояснили, что 76-летний автолюбитель случайно перепутал педаль тормоза с педалью газа.

Уточняется, что серьезные травмы получили четыре человека из 11 пострадавших в инциденте. Они госпитализированы в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что потерявший управление водитель сбил в французском городе Бордо семь человек. Двое из них были отправлены в ближайшие клиники с серьезными травмами.

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