В Австрии призвали ограничить поставки лекарств в Россию

США и Евросоюз должны включить в очередной санкционный пакет товары первой необходимости и медицинские препараты, рассказал руководитель австрийского ИЭИ Габриэль Фельбермайр. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

По мнению Фельбермайра, давление на Россию следует оказывать по всем направлениям.

Экономист пояснил, что западные государства ввели большое количество ограничительных мер, но они затронули далеко не все ключевые сферы российской экономики.

В частности, уточнил эксперт, до сих пор не были введены санкции против фармацевтической промышленности. С точки зрения милосердия и гуманизма это правильно, добавил он.