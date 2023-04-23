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В Австрии призвали ограничить поставки лекарств в Россию

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США и Евросоюз должны включить в очередной санкционный пакет товары первой необходимости и медицинские препараты, рассказал руководитель австрийского ИЭИ Габриэль Фельбермайр. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

В Австрии призвали ограничить поставки лекарств в Россию
© РИА Новости

По мнению Фельбермайра, давление на Россию следует оказывать по всем направлениям.

Экономист пояснил, что западные государства ввели большое количество ограничительных мер, но они затронули далеко не все ключевые сферы российской экономики.

В частности, уточнил эксперт, до сих пор не были введены санкции против фармацевтической промышленности. С точки зрения милосердия и гуманизма это правильно, добавил он.

Вместе с тем, рестрикции оказали бы значительно большее воздействие, если бы россиянам «действительно не хватало товаров первой необходимости в быту, а не только французского шампанского», резюмировал Фельбермайр.

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