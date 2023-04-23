В Стамбуле неизвестные обстреляли офис партии Эрдогана
В Стамбуле неизвестные злоумышленники обстреляли офис партии Справедливости и развития Турции, лидером которой является действующий президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом пишет Daily Sabah.
По данным издания, никто не пострадал. К месту происшествия было направлено большое количество нарядов полиции.
Представители партии заявили в соцсетях, что будут добиваться рассмотрения дела о нападении в судебном порядке.
Мотивы стрелявших выясняются.
Напомним, что в четверг, 20 апреля, 24-летний мужчина обстрелял из автомата штаб президентской партии в провинции Адана.
Кроме того, в апреле злоумышленники произвели семь выстрелов в сторону столичной штаб-квартиры оппозиционной Народно-республиканской партии. Оба инцидента обошлись без жертв.