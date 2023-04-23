$81.49-0.1389.35-0.11

В Стамбуле неизвестные обстреляли офис партии Эрдогана

10

В Стамбуле неизвестные злоумышленники обстреляли офис партии Справедливости и развития Турции, лидером которой является действующий президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом пишет Daily Sabah.

В Стамбуле неизвестные обстреляли офис партии Эрдогана
© globallookpress.com

По данным издания, никто не пострадал. К месту происшествия было направлено большое количество нарядов полиции.

Чавушоглу рассказал о вызывающем у многих зависть умении Эрдогана

Представители партии заявили в соцсетях, что будут добиваться рассмотрения дела о нападении в судебном порядке.

Мотивы стрелявших выясняются.

Напомним, что в четверг, 20 апреля, 24-летний мужчина обстрелял из автомата штаб президентской партии в провинции Адана.

Кроме того, в апреле злоумышленники произвели семь выстрелов в сторону столичной штаб-квартиры оппозиционной Народно-республиканской партии. Оба инцидента обошлись без жертв.

10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий