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Страны G7 поддержали продление и расширение зерновой сделки

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Страны G7 «решительно поддерживают» продление срока и расширение зерновой сделки. Об этом говорится в коммюнике, принятом министрами сельского хозяйства «семерки», передает ТАСС.

Также министры заявили, что государства G7 готовы поддержать Киев при восстановлении сельского хозяйства. Речь идет об ирригационных сооружениях, заводах и складах пищевой промышленности, кредитах для фермеров и т.д.

Кроме того, министры G7 пообещали помощь Киеву при разминировании сельскохозяйственных угодий.

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В совместном заявлении говорится о помощи развивающимся странам и применении новых агропромышленных технологий. Сельское хозяйство должно снизить объемы загрязнения и продовольственных потерь.

Министры сельского хозяйства G7 вели переговоры в японском Миядзаки 22-23 апреля.

В начале марта в МИД РФ заявили, что зерновая сделка не работает, поскольку происходит саботаж меморандума Россия — ООН.

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