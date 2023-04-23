Страны G7 поддержали продление и расширение зерновой сделки

Страны G7 «решительно поддерживают» продление срока и расширение зерновой сделки. Об этом говорится в коммюнике, принятом министрами сельского хозяйства «семерки», передает ТАСС.

Также министры заявили, что государства G7 готовы поддержать Киев при восстановлении сельского хозяйства. Речь идет об ирригационных сооружениях, заводах и складах пищевой промышленности, кредитах для фермеров и т.д.

Кроме того, министры G7 пообещали помощь Киеву при разминировании сельскохозяйственных угодий.

В совместном заявлении говорится о помощи развивающимся странам и применении новых агропромышленных технологий. Сельское хозяйство должно снизить объемы загрязнения и продовольственных потерь.

Министры сельского хозяйства G7 вели переговоры в японском Миядзаки 22-23 апреля.