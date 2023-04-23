В Судане наблюдается практически полное отключение интернета

Отключение интернета произошло в Судане в условиях продолжающихся боестолкновений. По данным международной службы мониторинга интернета NetBlocks, подключение к сети в стране снизилось на 98% от обычных показателей. Таким образом, лишь 2% населения имеют доступ к интернету.

© FBM.ru

По информации, поступившей из Судана, с 15 апреля этого года между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией происходят стычки. Обе стороны ведут информационную войну в СМИ и социальных сетях, делясь противоречивыми заявлениями о своих успехах в боевых действиях и контроле над объектами. В пятницу обе стороны объявили перемирие на три дня в связи с мусульманским праздником Ид аль-Фитр.