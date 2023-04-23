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В Судане наблюдается практически полное отключение интернета

Отключение интернета произошло в Судане в условиях продолжающихся боестолкновений. По данным международной службы мониторинга интернета NetBlocks, подключение к сети в стране снизилось на 98% от обычных показателей. Таким образом, лишь 2% населения имеют доступ к интернету.

В Судане наблюдается практически полное отключение интернета
© FBM.ru

По информации, поступившей из Судана, с 15 апреля этого года между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией происходят стычки. Обе стороны ведут информационную войну в СМИ и социальных сетях, делясь противоречивыми заявлениями о своих успехах в боевых действиях и контроле над объектами. В пятницу обе стороны объявили перемирие на три дня в связи с мусульманским праздником Ид аль-Фитр.

Ситуация в стране продолжает ухудшаться, по данным министра здравоохранения Судана, количество погибших в боестолкновениях достигло 600 человек. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что более 420 человек погибли, а свыше 3,7 тысячи получили ранения в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования. Согласно информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.

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