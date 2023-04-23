Японские военные дали команду готовиться к перехвату ракеты Северной Кореи

Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада приказал силам самообороны страны подготовиться к перехвату баллистической ракеты Северной Кореей. Этот шаг был предпринят после того, как Япония обнаружила возможность падения обломков ракеты на свою территорию.

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Приказ подготовиться к перехвату был отдан силам самообороны, которые планируют развернуть американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, вооруженные ракетами SM-3.

Эта система противоракетной обороны способна перехватывать баллистические ракеты малой и средней дальности. Приказ о подготовке к перехвату поступил на фоне эскалации напряженности между Японией и Северной Кореей после того, как последняя выпустила серию ракет в море.