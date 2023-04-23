$81.49-0.1389.35-0.11

Японские военные дали команду готовиться к перехвату ракеты Северной Кореи

Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада приказал силам самообороны страны подготовиться к перехвату баллистической ракеты Северной Кореей. Этот шаг был предпринят после того, как Япония обнаружила возможность падения обломков ракеты на свою территорию.

Японские военные дали команду готовиться к перехвату ракеты Северной Кореи
© Ferra.ru

Приказ подготовиться к перехвату был отдан силам самообороны, которые планируют развернуть американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, вооруженные ракетами SM-3.

Эта система противоракетной обороны способна перехватывать баллистические ракеты малой и средней дальности. Приказ о подготовке к перехвату поступил на фоне эскалации напряженности между Японией и Северной Кореей после того, как последняя выпустила серию ракет в море.

Правительство Японии, само собой, осудило запуск ракет как угрозу миру и безопасности в регионе.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий