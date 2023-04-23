Германия назвала причину высылки российских дипломатов

Власти ФРГ выслали дипломатов России по причине необходимости «сократить присутствие спецслужб РФ» на территории страны, сообщает телеканал n-tv со ссылкой на Министерство иностранных дел Германии.

По данным внешнеполитического ведомства, переговоры с Москвой по этому вопросу велись на протяжении нескольких недель. Отъезд сотрудников посольства РФ «связан именно с этим».