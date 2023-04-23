Премьер Саксонии осудил отказ Германии от дипломатии при конфликте на Украине

Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер назвал неправильным отказ ФРГ от дипломатии при конфликте на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

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Таким образом он прокомментировал заявление министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, которая считает, что сейчас время не для переговоров, а для поставок оружия. Кречмер осудил такую позицию и заявил, что дипломатия всегда служит средством умиротворения конфликтов.

Когда политика спросили о возможности окончания конфликта на Украине в 2023 году, он ответил, что «это также зависит от приверженности Германии и Европы дипломатическим решениям».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Welt по итогам встречи контактной группы на авиабазе Рамштайн сделал прогноз о контрнаступлении Украины.