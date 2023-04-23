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Херш рассказал об отчитавшем Зеленского главе ЦРУ

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Глава ЦРУ Уильям Бернс отчитал президента Украины Владимира Зеленского за то, что чиновники и генералы разъезжают по Киеву на новых автомобилях Mercedes. Об этом журналист Сеймур Херш рассказал в эфире программы Going Underground, отрывок которой опубликован в Telegram-канале RT.

Херш рассказал об отчитавшем Зеленского главе ЦРУ
© globallookpress.com

Американская сторона передала украинскому президенту список из 35 человек, замешанных в коррупции. После этого 10 из них были уволены, отметил Херш.

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По словам журналиста, таким образом до Зеленского хотели донести мысль, что американские чиновники и генералы «начинают очень злиться» на него, так как он «прикарманивает слишком много» и «забирает себе больше». Кроме того, он назвал запредельным уровень коррупции на Украине.

Ранее в апреле Сеймур Херш обвинил президента Украины Владимира Зеленского и его окружение в присвоении 400 миллионов долларов, выделенных Киеву для закупки дизельного топлива. Журналист утверждает, что Киев со скидкой закупал российское топливо за деньги американских налогоплательщиков.

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