США приостановили работу посольства в Судане

США эвакуировали своих государственных служащих и членов их семей с территории Судана, работа посольства временно остановлена. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на письменное заявление президента США Джо Байдена, который и отдал соответствующее распоряжение.

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Он поблагодарил Саудовскую Аравию, Эфиопию и Джибути, без которых провести эвакуацию было бы гораздо сложнее. Байден заверил, что регулярно получает отчеты о работе по оказанию помощи гражданам США в Судане, Вашингтон сотрудничает со своими союзниками и партнерами в рамках этой миссии.

Лидер США также заявил, что насилие в Судане недопустимо, конфликтующие стороны должны немедленно прекратить огонь и обеспечить гуманитарный доступ в пострадавшие регионы.