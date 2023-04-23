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36 минут назад

США приостановили работу посольства в Судане

Елена Прошина

США эвакуировали своих государственных служащих и членов их семей с территории Судана, работа посольства временно остановлена. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на письменное заявление президента США Джо Байдена, который и отдал соответствующее распоряжение.

США приостановили работу посольства в Судане
Фото: ТАССТАСС

Он поблагодарил Саудовскую Аравию, Эфиопию и Джибути, без которых провести эвакуацию было бы гораздо сложнее. Байден заверил, что регулярно получает отчеты о работе по оказанию помощи гражданам США в Судане, Вашингтон сотрудничает со своими союзниками и партнерами в рамках этой миссии.

Лидер США также заявил, что насилие в Судане недопустимо, конфликтующие стороны должны немедленно прекратить огонь и обеспечить гуманитарный доступ в пострадавшие регионы.

«Мы приостанавливаем работу посольства США в Судане, но наша приверженность суданскому народу и будущему, которого он хочет для себя, неизменна», — подчеркнул Байден.

В мире,Джозеф Байден,
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