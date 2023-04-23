Президент Бразилии отреагировал на критику после высказываний об Украине

Президент Бразилии Лула да Силва отреагировал на критику в свой адрес, вызванную его недавними заявлениями по конфликту на Украине. Об этом сообщает Reuters.

Политик заявил, что Бразилия не намерена кому-либо угождать своей позицией по ситуации вокруг Украины. По его словам, он осуждает действия российских властей, однако организовать переговоры обеих сторон конфликта необходимо.

«Я хочу найти третью альтернативу [для решения конфликта], которая заключается в построении мира», — отметил Лула да Силва.

Президент также уточнил, что он не приравнивает Москву и Киев в этом конфликте, поскольку он понимает значение территориальной целостности. Он призвал прекратить боевые действия, добавив, что Бразилия готова к роли посредника в переговорах.

«Лучше найти выход за столом, чем продолжать искать выход на поле боя», — подчеркнул бразильский лидер.