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Страны G7 помогут Украине с восстановлением сельскохозяйственных объектов

Министры по вопросам сельского хозяйства стран Группы семи (G7) в ходе состоявшихся 22-23 апреля в японском городе Миядзаки переговоров договорились оказать поддержку Украине в области восстановления объектов сельскохозяйственной инфраструктуры. Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo.

Страны G7 помогут Украине с восстановлением сельскохозяйственных объектов
© ТАСС

Кроме того, участники переговоров условились сотрудничать для обеспечения продовольственной безопасности и достижения экологической устойчивости в области агропромышленного производства.

По данным телеканала NHK, в качестве помощи Киеву страны G7 могут передать украинским властям технологии для разминирования сельскохозяйственных угодий и восстановления поврежденных объектов, а также поспособствовать получению субсидий местными фермерами.

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