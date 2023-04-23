Страны G7 помогут Украине с восстановлением сельскохозяйственных объектов

Министры по вопросам сельского хозяйства стран Группы семи (G7) в ходе состоявшихся 22-23 апреля в японском городе Миядзаки переговоров договорились оказать поддержку Украине в области восстановления объектов сельскохозяйственной инфраструктуры. Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo.

Кроме того, участники переговоров условились сотрудничать для обеспечения продовольственной безопасности и достижения экологической устойчивости в области агропромышленного производства.