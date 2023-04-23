Британцы раскритиковали депутата за призыв готовиться к войне с Россией

Депутат от острова Уайт Боба Сили призвал Запад готовиться к войне с Россией. Читатели издания The Telegraph раскритиковали его высказывание, пишет РИА Новости.

Ранее Боб Сили заявил, что Москва планирует напасть на Запад и Великобритания может попасть под удар. В качестве доказательства своей позиции он упомянул о «российских кораблях-шпионах, которые составляют карты ключевых кабелей и ветряных электростанций у британского побережья». Депутат считает необходимым начать готовиться к военному конфликту с Москвой.

Читатели The Telegraph прокомментировали этот призыв.

«Боб Сили, ты — клоун! Оставайся депутатом, а анализ России предоставь тем, кто в этом правда разбирается», — написал Paul Warrener.

Читатель добавил, что понятия не имеет, как депутат защитил свою докторскую степень по российской военной стратегии.

«Ну и шутка. Ты меня и вправду здорово рассмешил», — высказалась Mrs J Murphy.

Читатель Look Ahead посоветовал депутату «успокоить нервишки», выспаться и выпить чаю. Juliette Pickering посетовала, что иногда не понимает, где военная пропаганда, а где настоящие новости. Она упомянула, что местные СМИ делают все возможное, чтобы внушить людям панику и заставить «скупать все подряд».