Американцы забеспокоились из-за молчания Байдена о своем здоровье

Президенту Джо Байдену следует открыто говорить о состоянии своего здоровья, умалчивание сыграет против него во время предстоящей предвыборной гонки. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на недавно проведенный опрос AP-NORC, передает РИА Новости.

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Опрос проводился 13-17 апреля среди 1230 американцев не моложе 18 лет. Большинство демократов собираются поддержать Джо Байдена, а большинство республиканцев — Дональда Трампа, если их кандидатуры все-таки будут выдвинуты на пост президента США. Согласно опросу, большинство граждан США не хотели бы видеть в роли главы государства ни прошлого президента, ни нынешнего.

The New York Times отмечает, что многие молодые представители Демократической партии опасаются, что Байден не сможет эффективно работать на втором сроке, который завершит в 86 лет.

«Президенту необходимо открыто и без смущения говорить о своем здоровье и покончить с притворством, что это не имеет значения», — пишет издание.