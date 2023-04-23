В США рухнули жилые дома: жильцы чудом спаслись

Два дома одновременно рухнули со скалы в каньон в районе Дрейпера в США.

Как сообщает издание Fox13, за несколько месяцев до инцидента состояние обоих домов было признано аварийным.

Жителей чудом удалось успеть эвакуировать до того, как дома рухнули. Один из них сполз вниз по каньону к тропе Энн, и теперь она закрыта для общественного пользования.

Отдельно стоит отметить, что за такой дом владельцы заплатили 900 тысяч долларов.