$81.49-0.1389.35-0.11

Внедрившийся к талибам британский шпион вернулся домой и убил сына

Сотрудник британской разведки MI-6 внедрился в лагерь движения Талибан (запрещенная в России террористическая организация) в Пакистане, а по возвращении в Великобританию жестоко убил своего сына. Об этом пишет Daily Star.

Внедрившийся к талибам британский шпион вернулся домой и убил сына
© Reuters

Шпион, чье имя не раскрывается, получил сильную психологическую травму от пребывания у талибов. В частности, ему поручили обмывать тела террористов перед погребением. Кроме того, он присутствовал при казни целой семьи, которую заподозрили в работе на США, а после экзекуции его заставили держать голову обезглавленного ребенка. Также британец в какой-то момент оказался в руках пакистанской разведки, которая пытала его, заподозрив в связях с джихадистами.

Когда мужчина вернулся в Великобританию, он находился в состоянии крайнего стресса, страдая от воспоминаний. Также позднее выяснилось, что он вообще не должен был идти на это задание, поскольку полностью провалил тест на эмоциональную стабильность, а также в детстве подвергался сексуальному насилию.

Несмотря на явное психическое расстройство, присяжные признали его виновным в убийстве своего ребенка. Шпиона поместили в психиатрическую клинику. Адвокат разведчика Лиам Котри поведал, что после возвращения MI-6 не интересовалась благополучием своего агента, полностью потеряв к нему интерес. Его использовали, резюмировал юрист.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий