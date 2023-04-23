Власти Польши подготовили план госуправления на случай войны

План предназначен для обеспечения бесперебойного управления страной, а также для мониторинга и минимизации последствий угроз национальной безопасности. Полномочия премьер-министра Польши были расширены, что позволяет главе кабинета министров «гибко формировать состав системы управления национальной безопасностью», что позволит ему включать в систему управления страной другие органы. В обязанности главы МВД также будет входить обеспечение охраны президента и премьер-министра.