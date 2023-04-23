$81.49-0.1389.35-0.11

Власти Польши подготовили план госуправления на случай войны

3

Министерство национальной обороны Польши опубликовало проект документа, в котором изложен план управления государством в случае военных действий.

Власти Польши подготовили план госуправления на случай войны
© Ferra.ru

План предназначен для обеспечения бесперебойного управления страной, а также для мониторинга и минимизации последствий угроз национальной безопасности. Полномочия премьер-министра Польши были расширены, что позволяет главе кабинета министров «гибко формировать состав системы управления национальной безопасностью», что позволит ему включать в систему управления страной другие органы. В обязанности главы МВД также будет входить обеспечение охраны президента и премьер-министра.

Документ также предусматривает создание системы кризисного управления, которая будет отвечать за реализацию плана и координировать действия правительства в ответ на любые угрозы безопасности.

Ожидается, что план будет доработан и утвержден польским правительством в ближайшие месяцы.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий