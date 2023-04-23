В Германии заявили о многочисленных жертвах среди ВСУ в Артемовске

В боях за Артемовск (украинское название — Бахмут) Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят неудачи и уже потеряли в боях большое количество бойцов. Об этом заявил корреспондент немецкого журнала Der Spiegel Экхард Кляйн.

«Здесь уже ранены или убиты большое количество украинских солдат. Особый риск возникает после наступления темноты», — отметил журналист.

По словам Кляйна, обстрелы Артемовска усилились в последние два дня. Он также сообщил, что ВСУ «пытаются двигаться вперед, но терпят неудачу».