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В Германии заявили о многочисленных жертвах среди ВСУ в Артемовске

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В боях за Артемовск (украинское название — Бахмут) Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят неудачи и уже потеряли в боях большое количество бойцов. Об этом заявил корреспондент немецкого журнала Der Spiegel Экхард Кляйн.

В Германии заявили о многочисленных жертвах среди ВСУ в Артемовске
© РИА Новости

«Здесь уже ранены или убиты большое количество украинских солдат. Особый риск возникает после наступления темноты», — отметил журналист.

По словам Кляйна, обстрелы Артемовска усилились в последние два дня. Он также сообщил, что ВСУ «пытаются двигаться вперед, но терпят неудачу».

Ранее российские военные ликвидировали в Артемовске группу из пятерых бойцов элитного подразделения ВСУ «Волки Да Винчи».

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