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6 минут назад

В США указали на необходимость налаживать отношения с Россией после СВО

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Старший советник американского Центра стратегических и международных исследований Джеральд Хайман заявил, что США и союзникам, в том числе и Украине, будет необходимо налаживать отношения с Россией после завершения специальной военной операции (СВО). Об этом он написал в статье для издания The National Interest.

В США рассказали о планах в отношении России после спецоперации
Фото: ТАССТАСС

Хайман назвал заявления политиков об отказе от связей с Россией серьезной ошибкой «не только из-за присущих России внутренних особенностей», но также и «из-за ее отношений с другими странами, особенно (но не только) с Китаем». По его мнению, такое решение нельзя считать «разумным рецептом» отношений, в частности «с такой большой и важной страной, как Россия».

«Настоящее государственное управление требует проницательного взгляда на долгосрочную и краткосрочную политику», — добавил он.

Эксперт также подчеркнул, что Россия является «обширной страной с огромными человеческими и природными ресурсами», а также напомнил о ее истории, вооруженных силах, ядерном оружии и системах его доставки.

«Даже если бы Россия могла быть изолирована от Запада, она не может быть отрезана от остального мира», — отметил он.

Хайман добавил, что Москва «заплатит огромную цену, если будет изолирована Западом», однако обратил внимание и на то, что попытавшиеся ее изолировать страны «тоже заплатят огромную цену».

Помимо этого, сближение России с Китаем также не в интересах США.

«Россия — это не какой-нибудь едва населенный тихоокеанский атолл, и было бы безрассудством и высокомерием, даже самообманом, пытаться относиться к ней как к таковой», — заключил он.

В августе прошлого года Джеральд Хайман заявил, что Западу нужна стратегия, чтобы избежать истощения на Украине, поскольку ни одна из сторон конфликта не может продолжать в том же духе.

В мире,CSIS,
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