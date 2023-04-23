Мощный пожар вспыхнул в Харькове после взрывов

Отмечается, что на данный момент неизвестно, что именно загорелось. На опубликованных кадрах видно мощное пламя и поднимающийся в небо столб дыма.

Ранее стало известно, что в Харькове и области произошла серия взрывов. Как сообщил глава областной администрации (ОГА) Олег Синегубов, в Харькове произошло попадание в объект гражданской инфраструктуры, спасатели укрощают масштабный пожар. В общей сложности, зафиксировано по меньшей мере пять «прилетов» по Харькову и области. Кроме того, одна из ракет попала в частный сектор в селе Котляры, добавил он.