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Стало известно о мощном пожаре в Харькове

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В Харькове начался мощный пожар после вечерних взрывов. Об этом в Telegram сообщает издание «Страна.ua».

Мощный пожар вспыхнул в Харькове после взрывов
© Reuters

Отмечается, что на данный момент неизвестно, что именно загорелось. На опубликованных кадрах видно мощное пламя и поднимающийся в небо столб дыма.

В Харькове произошла серия взрывов

Ранее стало известно, что в Харькове и области произошла серия взрывов. Как сообщил глава областной администрации (ОГА) Олег Синегубов, в Харькове произошло попадание в объект гражданской инфраструктуры, спасатели укрощают масштабный пожар. В общей сложности, зафиксировано по меньшей мере пять «прилетов» по Харькову и области. Кроме того, одна из ракет попала в частный сектор в селе Котляры, добавил он.

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