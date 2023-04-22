$81.49-0.1389.35-0.11

Швеция призвала Украину готовиться к долгому конфликту

26

Министр обороны Швеции Пол Йонсон призвал Украину готовиться к долгому конфликту на истощение. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Швеция призвала Украину готовиться к долгому конфликту
© Lenta.ru

«Я думаю, что мы должны быть готовы, что война может быть долгой, к сожалению», — заявил глава шведского оборонного ведомства.

Также, по его мнению, союзникам Украины необходимо удостовериться, что у них получится обеспечить логистику, боеприпасы и запчасти, поскольку безопасность снабжения в сложившейся ситуации является ключевой.

Помимо этого, Йонсон оценил возможность передачи Киеву самолетов. Он подчеркнул, что Швеция нуждается в имеющихся у нее самолетах для защиты территории страны, добавив, что решающее значение в настоящее время имеют системы противовоздушной обороны (ПВО).

Politico: Страны Европы перейдут к созданию ядерного оружия

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обозначил приблизительные сроки окончания конфликта на Украине. Политик предположил, что конфликт продлится еще несколько лет, заявив при этом, что любые попытки высчитать определенную дату или период будут тщетными.

26
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий