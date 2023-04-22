Швеция призвала Украину готовиться к долгому конфликту

Министр обороны Швеции Пол Йонсон призвал Украину готовиться к долгому конфликту на истощение. Об этом сообщает «РБК-Украина».

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«Я думаю, что мы должны быть готовы, что война может быть долгой, к сожалению», — заявил глава шведского оборонного ведомства.

Также, по его мнению, союзникам Украины необходимо удостовериться, что у них получится обеспечить логистику, боеприпасы и запчасти, поскольку безопасность снабжения в сложившейся ситуации является ключевой.

Помимо этого, Йонсон оценил возможность передачи Киеву самолетов. Он подчеркнул, что Швеция нуждается в имеющихся у нее самолетах для защиты территории страны, добавив, что решающее значение в настоящее время имеют системы противовоздушной обороны (ПВО).