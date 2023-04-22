WP: ситуация с терроризмом в Афганистане представляет угрозу Азии, Европе и США

Афганистан якобы стал серьезным координационным центром для террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которая планирует атаки по всей Европе и Азии, а также против Соединенных Штатов. Об этом сообщила в субботу газета The Washington Post со ссылкой на секретную документацию Пентагона и американской разведки, которая, предположительно, попала в соцсети.

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Менее чем через два года после того, как президент США Джо Байден вывел американские войска из Афганистана, ситуация в этой стране представляет угрозу безопасности, отмечает издание. Как подчеркивается в документах, экстремисты планировали теракты рядом с посольствами, церквями, бизнес-центрами, а также на чемпионате мира по футболу в Катаре, который прошлым летом собрал более 2 млн зрителей. Террористы собирались похитить иракских дипломатов в Бельгии или Франции, чтобы добиться освобождения 4 тыс. заключенных боевиков.

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Согласно попавшим в соцсети данным, ИГ "разрабатывает экономически эффективную модель для внешних операций, которая опирается на ресурсы из-за пределов Афганистана". Эта модель, вероятно, позволит террористам преодолевать создаваемые спецслужбами препятствия, что позволит сократить сроки подготовки к атакам, "минимизируя возможности срыва", говорится в материалах. Кроме того, ИГ пытается заполучить информацию о создании химического оружия и об управлении беспилотными летательными аппаратами.

Комментируя эти данные, руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эйдриенн Уотсон подчеркнула, что Соединенные Штаты "сохраняют способность устранять террористов с поля боя без постоянного присутствия войск на местах" и провели реорганизацию антитеррористических операций для противодействия будущим угрозам "в любом месте". Издание напомнило, что вашингтонская администрация пока не подтвердила достоверность попавших в интернет документов.

Источник газеты в руководстве Пентагона сообщил, что количество планируемых ИГ атак постоянно росло и многие из них так и не были реализованы. По словам чиновника, в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) служит сдерживающим фактором для ИГ, они ведут открытую войну.

Уход США из Афганистана

Предыдущее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом и талибы подписали 29 февраля 2020 года в Дохе мирное соглашение. Соединенные Штаты и их союзники по коалиции обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. "Талибан", в свою очередь, гарантировал, что не станет использовать афганскую территорию для действий, представляющих угрозу безопасности американцев и их союзников.

Байден объявил 14 апреля 2021 года, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. На пике операции в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тысяч человек. Вывод американских войск начался в мае 2021 года. Основные боевые части США и НАТО были выведены оттуда в 2014 году.