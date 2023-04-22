The Economist призвал Запад готовиться к провалу наступления Украины

Украина не сможет добиться значительных успехов во время контрнаступления. В случае прорыва линии фронта войска ВСУ рискуют оказаться в окружении. Об этом сообщает британский журнал The Economist

«При нападении Украине понадобятся большое количество войск, чтобы превзойти численность обороны. Даже если она пробьет оборону России , ей нужно быть осторожной иначе ее войска рискуют оказаться в окружении», — сообщает британский журнал The Economist.

В материале также отметили, что Украина имеет ограниченный запас ракет класса «земля-воздух». Такое оружие необходимо для атак по бомбардировщикам.

В апреле Минобороны Украины объявило о начале контрнаступления. По словам замминистра обороны Украины Анны Маляр, оно проходит на бахмутском, марьинском, авдеевском и лиманском направлениях. Однако такое заявление опроверг подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он заявил, что Киев не сможет начать наступательные операции в ближайшие дни из-за непогоды, его слова приводит «Национальная служба новостей».