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В Швеции прошла массовая акция против вступления страны в НАТО

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В Гетеборге (Швеция) на акцию протеста против вступления королевства в Североатлантический альянс вышли порядка 2 тысяч человек, пишет Göteborgs-Posten.

В Швеции прошла массовая акция против вступления страны в НАТО
© Unsplash

По данным газеты, демонстранты прошли маршем от рынка Густава Адольфа до Гетаплатсена. В руках у манифестантов были плакаты «Нет НАТО», «Нет Авроре-23».

Уточняется, что «Аврора-23» - это крупномасштабные военные учения на Балтийском море, в которых принимают участие военные Швеции и альянса.

Гуннел Берге, один из участников мирной демонстрации, заявил, что жители королевства не желают участвовать в конфликте сверхдержав, стать разменной монетой в играх США, России и Китая.

Перечислены последствия вступления Швеции в НАТО для России

Участники акции, кроме того, скандировали: «Ни одного солдата, ни одной винтовки, ни одного шеврона с короной для альянса».

В общей сложности в акции участвовало порядка 2 тысяч человек, она прошла мирно, без беспорядков и нападений на полицейских.

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