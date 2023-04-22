В Швеции прошла массовая акция против вступления страны в НАТО

В Гетеборге (Швеция) на акцию протеста против вступления королевства в Североатлантический альянс вышли порядка 2 тысяч человек, пишет Göteborgs-Posten.

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По данным газеты, демонстранты прошли маршем от рынка Густава Адольфа до Гетаплатсена. В руках у манифестантов были плакаты «Нет НАТО», «Нет Авроре-23».

Уточняется, что «Аврора-23» - это крупномасштабные военные учения на Балтийском море, в которых принимают участие военные Швеции и альянса.

Гуннел Берге, один из участников мирной демонстрации, заявил, что жители королевства не желают участвовать в конфликте сверхдержав, стать разменной монетой в играх США, России и Китая.

Участники акции, кроме того, скандировали: «Ни одного солдата, ни одной винтовки, ни одного шеврона с короной для альянса».