Вручая подарок, Лукашенко приобнял журналиста, поправил на его голове кепку и сказал: "Чтоб знали". "Пул первого" сопроводил видео комментарием следующего содержания: "По Грише видно, что он счастлив, белорусский Тор обрел свой молот".

Два года назад президент Белоруссии на торжественном собрании по случаю Дня независимости (3 июля) сообщил о предотвращении покушения на журналиста СТВ. Его планировали вывезти в глухое место в лесу, отрезать язык и снять расправу на камеру, чтобы опубликовать видео в сети.