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Лукашенко во время субботника подарил журналисту госканала кувалду

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время республиканского субботника подарил журналисту государственного канала СТВ Григорию Азарёнку кувалду. Видеофрагмент выложил близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул первого".

Вручая подарок, Лукашенко приобнял журналиста, поправил на его голове кепку и сказал: "Чтоб знали". "Пул первого" сопроводил видео комментарием следующего содержания: "По Грише видно, что он счастлив, белорусский Тор обрел свой молот".

Лукашенко в субботу помогал благоустраивать государственный мемориальный комплекс "Хатынь".

Лукашенко назвал свою власть диктатурой

Два года назад президент Белоруссии на торжественном собрании по случаю Дня независимости (3 июля) сообщил о предотвращении покушения на журналиста СТВ. Его планировали вывезти в глухое место в лесу, отрезать язык и снять расправу на камеру, чтобы опубликовать видео в сети.

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