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12 минут назад

В Швеции сотни людей вышли на протест против вступления страны в НАТО

Lenta.ru

В городе Гетеборге в Швеции сотни людей вышли на акцию протеста против вступления страны в НАТО. Об этом сообщает местная газета Göteborgs-Posten.

В Швеции сотни людей вышли на протест против вступления страны в НАТО
Фото: CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönCC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön

По информации издания, полиция оценивает численность демонстрации в 200-300 человек. Участники акции требуют сохранения традиционной для Швеции линии во внешней политике — свободы от союзов и позиции нейтралитета государства.

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«Мы здесь, потому что хотим, чтобы свобода альянса сохранялась», — высказался один из протестующих.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что одобрение членства Швеции в НАТО со стороны Турции находится в «далекой точке». При этом генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что шведская сторона выполнила все условия для вступления в сообщество.

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