В Швеции сотни людей вышли на протест против вступления страны в НАТО

В городе Гетеборге в Швеции сотни людей вышли на акцию протеста против вступления страны в НАТО. Об этом сообщает местная газета Göteborgs-Posten.

Фото: CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön

По информации издания, полиция оценивает численность демонстрации в 200-300 человек. Участники акции требуют сохранения традиционной для Швеции линии во внешней политике — свободы от союзов и позиции нейтралитета государства.

«Мы здесь, потому что хотим, чтобы свобода альянса сохранялась», — высказался один из протестующих.