Президент Бразилии назвал условие поездки в Россию

Глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассказал на пресс-конференции, что не планирует государственные визиты в Москву и Киев. Он уточнил, что не поедет до тех пор, пока противостояние на Украине не завершится, пишет Diário de Notícias.

Президент подчеркнул, что следует создать группу государств, которые за столом переговоров обсудят условия завершения конфликта на Украине.

По его словам, лучше искать выход из сложившейся ситуации за столом переговоров, чем на поле боя. Он добавил, что Бразилия желает найти способ мирного решения конфликта.

Бразильский лидер отметил, что не собирается наносить визиты в столицы враждующих государств до тех пор, пока стороны не перейдут от вооруженного конфликта к мирному диалогу.