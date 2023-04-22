$81.49-0.1389.35-0.11
23 минуты назад

Президент Бразилии назвал условие поездки в Россию

Илья Родин

Глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассказал на пресс-конференции, что не планирует государственные визиты в Москву и Киев. Он уточнил, что не поедет до тех пор, пока противостояние на Украине не завершится, пишет Diário de Notícias.

Президент Бразилии назвал условие поездки в Россию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Президент подчеркнул, что следует создать группу государств, которые за столом переговоров обсудят условия завершения конфликта на Украине.

По его словам, лучше искать выход из сложившейся ситуации за столом переговоров, чем на поле боя. Он добавил, что Бразилия желает найти способ мирного решения конфликта.

Бразильский лидер отметил, что не собирается наносить визиты в столицы враждующих государств до тех пор, пока стороны не перейдут от вооруженного конфликта к мирному диалогу.

Президент Бразилии призвал отказаться от доллара в мировой торговле

Напомним, что ранее Лула да Силва заявил о готовности стать посредником между Россией и Украиной.

В мире,Политика,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий