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Times: Борис Джонсон называл себя фюрером и королем

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в то время, когда он возглавлял правительство, называл себя фюрером и королем, общаясь с подчиненными. Об этом пишет The Times, ссылаясь на книгу «Джонсон на Даунинг-стрит. История изнутри» Энтони Селдона и Рэймонда Ньюэлла.

Times: Борис Джонсон называл себя фюрером и королем
© globallookpress.com

«Я должен держать все под контролем. Я фюрер. Я король, принимающий решения», — приводится цитата Джонсона в книге.

Также отмечается, что Джонсон позволял себе нецензурно выражаться про критиков внутри Консервативной партии, а также бывшего редактора TheSunday Times Эмму Такер.

Джонсон 7 июля 2022 года заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.

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В прошлом году Джонсон в ходе выступления с речью перед началом заседания в Палате общин взял на себя ответственность за проведенные на Даунинг-стрит вечеринки во время локдауна в 2020 году. Он признался, что «ненадолго» посетил эти мероприятия, чтобы поблагодарить своих коллег за их вклад в борьбу с пандемией коронавируса.

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