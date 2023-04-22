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18 минут назад

У ресторана на юге Франции упал рейтинг после визита Макрона

Lenta.ru

У ресторана Peña Pil Pil в коммуне Пероль на юге Франции резко упал рейтинг после неожиданного визита президента страны Эммануэля Маркона. Об этом сообщает France Bleu.

У ресторана во Франции упал рейтинг после визита Макрона
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации издания, 20 апреля глава французского государства посетил Эро на юге страны и остановился в указанном ресторане, чтобы выпить пива на террасе. После этого заведение столкнулось с обрушением рейтинга в Google с 5 из 5 до 1,6 из 5 баллов за несколько часов и множеством негативных отзывов.

Среди комментариев было отмечено, что в ресторане очень плохая посещаемость, так как «были замечены тираны Франции». Авторы отзывов назвали Макрона одержимым.

Рейтинг Макрона упал до рекордного минимума

Ранее стало известно, что спустя год после выборов бывший кандидат в президенты и лидер фракции партии «Национальное объединение» в парламенте Марин Ле Пен оказалась популярнее Макрона. Ле Пен больше предпочитают женщины: 52 процента опрошенных француженок выбрали ее, а не лидера страны.

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