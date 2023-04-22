Вучич показал Орбану российские средства ПВО и беспилотники

Президент Сербии Александр Вучич показал новые беспилотники и другое вооружение венгерскому коллеге Виктору Орбану. Смотр-презентация возможностей Вооруженных сил Сербии «Гранит 2023» состоялся сегодня на военном аэродроме в Батайнице, передает РИА Новости.

Вучич рассказал, что его регулярно информируют, как ведется СВО на Украине, и какие средства там используются. Президент отметил, что необходимо приобретать то, что «больше всего нужно на поле боя». В частности, Сербия уже закупила российские средства ПВО и беспилотники.

«Можете и здесь видеть наиболее полезное: ЗРК "Панцирь-С1", прямо за нами РСЗО, и, конечно – беспилотники», - сказал Вучич, показывая Орбану вооружение.

Он добавил, что Белград значительно усилил армию с помощью БТР и модернизированных танков. До конца года Сербия хочет приобрести в ОАЭ партию БПЛА-камикадзе, а затем начать собственное производство. Страна остается крупнейшим европейским импортером российского оружия.

Нынешний смотр-выставка «Гранит 2023» является крупнейшим за последние годы. Вооруженные силы Сербии продемонстрировали новое вооружение и навыки своих военных. В презентации участвовало более 5 000 солдат и 2 300 единиц техники и оружия.