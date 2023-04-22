Рэпер Afroman решил баллотироваться на пост президента США

Американский рэпер Afroman (настоящее имя — Джозеф Форман) официально выдвинул свою кандидатуру на пост президента США на выборах, которые состоятся 5 ноября 2024 года. Об этом сообщает издание TMZ.

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По имеющимся в распоряжении журналистов сведениям, музыкант уже подал все необходимые документы в Федеральную избирательную комиссию. Он решил баллотироваться на пост президента США как независимый кандидат.

Также сообщается, что в своей предвыборной кампании он планирует сосредоточиться на вопросе федеральной легализации марихуаны и реформе уголовного правосудия. «Продолжающееся преследование Afroman со стороны откровенно коррумпированного департамента шерифа округа Адамс прекрасно подчеркивает, что эта коррупция руководства просочилась в правоохранительные органы по всей стране», — сказал представитель Afroman. В то же время взгляды музыканта на внешнюю и внутреннюю политику не указываются.

Впервые о намерении стать президентом США рэпер заявил широкой общественности в декабре 2022 года.

Ранее юридический комитет палаты представителей Конгресса США обвинил штаб президента Джо Байдена в попытках замять историю с ноутбуком его сына Хантера. Законотворцы назвали этот скандал «медвежьей услугой» работе по информированию американских граждан в рамках демократического процесса.