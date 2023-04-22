Президент Финляндии ответил на призыв закрыть консульство России на Аландах

Президент Финляндии Саули Ниинистё исключил закрытие российского консульства на Аландских островах. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что МИД РФ ранее прокомментировал публикации об инициативе по закрытию российского консульства на Аландах. Дипломаты выразили надежду на то, что республика выполнит обязательства по демилитаризированному статусу островов и сохранению там консульства.

Ниинистё подчеркнул, что действия дипломатов должны соответствовать принятым в этой сфере правилам. Он добавил, что Хельсинки тщательно следят за поведением сотрудников внешнеполитических ведомств других стран.

По его словам, наблюдение через космические спутники позволяет получить значительно больше информации, чем при наземной разведке.

Соответственно, с учетом изменившийся ситуации, роль консульства значительно уменьшилась, резюмировал президент Финляндии.