Раскольники из ПЦУ захватили Покровский храм в Киевской области, принадлежащий канонической Украинской православной церкви. Об инциденте сообщает РИА Новости со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ.

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Храм захвачен в селе Требухов «агрессивными активистами ПЦУ». В рейдерстве им помогали «лица, одетые в военную форму». Прихожане пытались помешать захватчикам. Полиция при этом бездействовала.

Дети и женщины общины УПЦ под защитой немногих мужчин «сплотились в трапезной». Помещение трапезной и дом священника также пытаются захватить. При этом в доме находятся малолетние дети.