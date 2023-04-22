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7 минут назад

Раскольники из ПЦУ захватили Покровский храм в Киевской области

Майк Габриелян

Раскольники из ПЦУ захватили Покровский храм в Киевской области, принадлежащий канонической Украинской православной церкви. Об инциденте сообщает РИА Новости со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Раскольники из ПЦУ захватили Покровский храм в Киевской области
Фото: ТАССТАСС

Храм захвачен в селе Требухов «агрессивными активистами ПЦУ». В рейдерстве им помогали «лица, одетые в военную форму». Прихожане пытались помешать захватчикам. Полиция при этом бездействовала.

Дети и женщины общины УПЦ под защитой немногих мужчин «сплотились в трапезной». Помещение трапезной и дом священника также пытаются захватить. При этом в доме находятся малолетние дети.

Ранее сообщалось, что происходит на Украине в религиозной сфере, и в чем разница между УПЦ и ПЦУ.

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