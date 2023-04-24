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Полиция задержала поджигателя храма УПЦ на Буковине

Полиция задержала подозреваемого в поджоге храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в честь преподобного Иова Почаевского в селе Милиево Вижницкого района Черновицкой области. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба УПЦ.

Полиция задержала поджигателя храма УПЦ на Буковине
© globallookpress.com

"Факт поджога подтвердили в полиции. Сотрудники правоохранительных органов провели следственные действия и уже задержали преступника. Поджигателем оказался 34-летний житель села Испас", - говорится в сообщении в телеграм-канале.

Ранее в УПЦ сообщили, что в ночь на понедельник в результате поджога сгорел один из самых красивых храмов Вижницкого района - храм Иова Почаевского, построенный в 2004 году силами прихожан после захвата местной церкви сторонниками раскольнического Киевского патриархата.

По информации УПЦ, это не первый поджог храмов канонической церкви на западе страны. В том же Вижницком районе в апреле 2020 года преступники сожгли старинную церковь в честь святой мученицы Параскевы в селе Лукавцы. На фоне кампании властей Украины против УПЦ был также совершен поджог храма Покрова Пресвятой Богородицы в Тернопольской области.

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