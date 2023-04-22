Кандидата в президенты Турции от оппозиции оскорбили во время молитвы

Кандидата в президенты Турции от семи оппозиционных партий Кемаля Кылычдароглу оскорбили во время молитвы в ходе визита в провинцию Адыяман, сообщают турецкие СМИ.

Издание Haberturk пишет, что в ходе молитвы в гробнице Сафвана ибн Муатталя неизвестный мужчина начала кричать, что Кылычдароглу "не мусульманин", так как он не умеет читать молитву Фатиху. Мужчину увели, политик также покинул место инцидента.

Позднее Кылычдароглу написал в Twitter, что "человек в горе на кладбище может говорить и делать что угодно" и "нужно позволить ему выразить горе". Он попросил не раскрывать личные данные этого человека и не распространять эту тему.