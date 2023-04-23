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Спецназ Судана напал на конвой Франции при эвакуации граждан

Силы быстрого реагирования (спецназ) Судана атаковали конвой, который организовало посольство Франции для эвакуации граждан. Заявление Вооруженных сил Судана приводит местный телеканал Al Arabiya.

Спецназ Судана напал на конвой Франции при эвакуации граждан
© Lenta.ru

Около здания диппредставительства между спецназом и конвоем произошла перестрелка. Телеканал Al Hadath со ссылкой на суданскую армию сообщает о пострадавшем французе — он получил ранения.

Франция начала эвакуацию граждан страны из Судана

Ранее армия Судана и спецназ заключили перемирие в священный для мусульман праздник Ураза-байрам — с 21 по 23 апреля.

Конфликт между ВС Судана и спецназом начался в конце прошлой недели в результате разногласий между их лидерами. С начала столкновений 330 человек погибли и более 3200 получили ранения различной степени тяжести. Посол России Черновол заявил, что большинство россиян в Хартуме эвакуировали в посольство.

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