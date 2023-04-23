Спецназ Судана напал на конвой Франции при эвакуации граждан

Около здания диппредставительства между спецназом и конвоем произошла перестрелка. Телеканал Al Hadath со ссылкой на суданскую армию сообщает о пострадавшем французе — он получил ранения.

Ранее армия Судана и спецназ заключили перемирие в священный для мусульман праздник Ураза-байрам — с 21 по 23 апреля.

Конфликт между ВС Судана и спецназом начался в конце прошлой недели в результате разногласий между их лидерами. С начала столкновений 330 человек погибли и более 3200 получили ранения различной степени тяжести. Посол России Черновол заявил, что большинство россиян в Хартуме эвакуировали в посольство.