В ВОЗ заявили, что число погибших при столкновениях в Судане возросло до 420

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что число мирных граждан, погибших в результате столкновений между армией страны и силами быстрого реагирования (спецназа) в Судане, возросло до 420. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

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"Число погибших в результате боевых действий в Судане возросло до 420, ранены 3 700 человек", - приводит телеканал данные ВОЗ.

22 апреля стало известно, что с начала столкновений в Судане погибли более 250 мирных жителей, свыше 1450 пострадали. Также сообщалось, что около 70,8% больниц, прилегающих к районам столкновений, по-прежнему не работают. Из 79 "основных больниц" в Хартуме и штатах 56 не работают.