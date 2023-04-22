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В Сети рассмеялись над словами Зеленского

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Пользователи Twitter рассмеялись над высказыванием украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Киев и Оттава разделяют общие ценности и защищают свободный мир, сообщает РИА Новости.

В Сети рассмеялись над словами Зеленского
© ТАСС

«Большинство из нас хотят вернуть свои деньги», — заявил один из комментаторов.

«Свободный мир? Ты это серьезно?» — задался вопросом другой.

«Общие ценности? Коррупция, которую мы не разделяем с Украиной», — написал еще один.

Среди пользователей были и те, кто спросил, «что это за ценности?».

Также в интернете назвали Зеленского голодранцем, которого ненавидит канадский народ.

Ранее канадские власти сообщили, что будут закупать топливо для Киева в рамках нового пакета помощи. На это будет выделено 26 миллионов.

В офисе Зеленского назвали цель визита в Латвию

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