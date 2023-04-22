В канадском аэропорту украли контейнер с золотом

Полиция Канады расследует кражу контейнера с золотом и другими ценными предметами на сумму около 20 миллионов канадских долларов (приблизительно 14,6 миллионов долларов США). Об этом сообщает телеканал CBC.

Уточняется, что груз прибыл в аэропорт Пирсон вечером в понедельник, 17 апреля, после его перевезли на склад, который находится за пределами основной линии безопасности. Однако вскоре контейнер пропал со склада.

Испектор Стивен Дайвестин отказался назвать авиакомпанию и место вылета аэропорта. По его словам, обнародование этой информации может поставить под угрозу расследование. Уточняется, что воры получили доступ к открытой части склада, арендуемого третьей стороной. Преступление не представляло угрозы для пассажиров или работников аэропорта.

Дайвестин признал, что полиции неизвестно, находится ли золото до сих пор в стране. На данный момент расследование продолжается.