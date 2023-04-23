Страны G7 поддержали продление и расширение зерновой сделки

Страны Группы семи (G7) решительное поддерживают полную реализацию, продление срока действия и расширение зерновой сделки. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам состоявшихся 22-23 апреля в Миядзаки переговоров министров по вопросам сельского хозяйства объединения.

Министры также заявили о готовности G7 оказать поддержку Киеву в области восстановления объектов сельскохозяйственной инфраструктуры, включая ирригационные сооружения, предприятия пищевой промышленности и складские объекты, а также в сфере предоставления украинским фермерам финансового обеспечения. Кроме того, страны объединения намерены помочь украинским властям в вопросе разминирования сельскохозяйственных угодий.