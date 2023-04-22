Появились новые данные об утечке секретных документов Пентагона

Федеральное бюро расследований Соединенных Штатов допросило пользователей сервера в Discord, на котором были опубликованы секретные документы Министерства обороны страны, сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, агенты ФБР говорили с друзьями Тейшейры, которые общались с ним на сервере в Discord. Бюро интересовало, как они познакомились с Тейшейрой, в какие видеоигры вместе играли и находились ли среди пользователей сервера иностранцы. Как говорят собеседники газеты, ФБР изъяло электронные устройства как минимум у одного из бывших членов группы.

Как заявил бывший пользователь сервера, Тейшейра начал «сливать» секретные документы в декабре прошлого года. Однако другие говорят, что к обнародованию он приступил еще прошлым летом. При этом, согласно правилу группы, документы не распространялись за пределы сервера. Однако в феврале 2023 года состоявший в группе подросток начал публиковать фотографии секретных документов на другом сервере, данные распространились в других группах.

Тейшейра, скорее всего, понимал, что не уполномочен распространять эти секретные материалы. А один из бывших членов группы заявил, что в действиях военного не было умысла проинформировать других о неправомерных действиях правительства США.