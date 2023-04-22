Трамп дал обещание по Украине в случае победы на выборах

Трамп пообещал остановить конфликт на Украине до инаугурации после победы на выборах
Экс-президент США Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах 2024 года разрешить конфликт на Украине еще до того, как он въедет в Белый дом.
"Вскоре после того, как мы выиграем президентские выборы, я урегулирую разногласия между Россией и Украиной", - сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Флорида.
Ранее политик уже обещал остановить кровопролитие в течение суток, напоминает РИА Новости.
Также бывший хозяин Белого дома отметил, что только он способен предотвратить Третью мировую войну и втягивание в нее США.